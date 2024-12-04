رئيس الوزراء الياباني: نتابع بقلق بالغ واستثنائي الوضع في كوريا الجنوبية

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنّ "بلاده تتابع بقلق بالغ واستثنائي الوضع في سيول"، حيث فرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لبضع ساعات الأحكام العرفية قبل أن يرغمه البرلمان على رفعها.

واكد إيشيبا في تصريح للصحافيين أنّ "لا علم له بأيّ معلومات تشير إلى إصابة مواطنين يابانيين بجروح" في كوريا الجنوبية حيث دارت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجّين على قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية.

وأضاف أنّ "الحكومة اليابانية بصدد اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان سلامة رعاياها الموجودين في كوريا الجنوبية، ولا سيّما من خلال تحذيرات قنصلية تصلهم في رسائل عبر البريد الإلكتروني".