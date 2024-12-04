أمير قطر: ما زال هناك عمل كثير للقيام به في قطاع غزة الذي تعرض لتدمير شبه كامل

أوضح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أنه "ما زال هناك عمل كثير للقيام به في قطاع غزة الذي تعرض لتدمير شبه كامل"، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول رغم الدعوات الدولية لوقف الحرب.
وقال إن "قطر عملت منذ اليوم الأول للصراع في غزة كوسيط إلى جانب شركائها سعيا لوقف العنف وإطلاق سراح الأسرى".
ولفت أمير قطر إلى أنه "يمكن تحقيق السلام الدائم والازدهار من خلال حل الدولتين".
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