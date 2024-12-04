الزعني: هناك مؤسسات دولية مستعدّة للاستثمار معنا لكن شرط أن تؤمّن الدولة لهم الأمان

أشار رئيس جمعية الصناعيين في لبنان سليم الزعني، في حديث للـLBCI، الى أن "بعض الصناعات تأثّرت مباشرة بالعدوان الإسرائيليّ لكنّ الفرد الصناعيّ مقاوم فهذه ليست المرة الأولى التي يواجه مخاطر".
ولفت الزعني، الى أنه "لا يمكن القيام بدولة وإقتصاد وصناعة إذا لم يكن هناك خطة كبيرة لتحفيز القطاع، ونحتاج إلى خطة كبيرة تحفّز قطاع الصناعة والدولة عملت على زيادة الضرائب على الصناعيين في حال كانوا يقاومون للإنتاج".
وأضاف "نطالب بالرأس المال أي الوصول إلى التمويل وهناك مؤسسات دولية مستعدّة للاستثمار معنا لكن شرط أن تؤمّن الدولة لهم الأمان".
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