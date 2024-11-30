ترامب يختار والد صهره لمنصب السفير الأمريكي لدى فرنسا

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سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا

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اختيار إيلون ماسك

الدمام - شريف احمد - اختار دونالد ترامب، تشارلز كوشنر، والد صهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر، لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا.وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ذلك في منشور على منصّته "تروث سوشال"، ووصف كوشنر الأب بأنه رجل أعمال "رائد" و"رائع".وأوضح أنه سيتم إيفاده إلى باريس من أجل "تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وفرنسا، حليفنا الأقدم وأحد حلفائنا الأكثر صلابة".وقضى تشارلز كوشنر عاما في سجن فدرالي لإدانته بمخالفات ضريبية، وقد أصدر ترامب عفوا عنه في نهاية ولايته الرئاسية الأولى.ونجله جاريد كوشنر هو زوج إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس المنتخب ترامب.ومنذ انتخاب ترامب، يواصل الإعلان عن أسماء الشخصيات التي اختارها لتولي مناصب في إدارته، والكثير منها يثير الجدل.واختار روبرت اف كينيدي جونيور المعروف بتشكيكه في جدوى اللقاحات، لتولي حقيبة الصحة.كذلك اختار ترامب مالك منصة "إكس" وشركتي "تسلا" و"سبايس إكس" الملياردير إيلون ماسك لقيادة عملية تدقيق في الإنفاق العام بهدف خفضه إلى جانب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي.كذلك اختار ترامب لتولي وزارة الدفاع، بيت هيغسيث وهو مذيع في شبكة فوكس نيوز.