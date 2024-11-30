الاعتداء بالضرب على الصحافي داوود رمال أثناء زيارته بلدته الدوير

تعرّض الزّميل الصّحافي داوود رمال، لاعتداءٍ بالضّرب من قبل عناصر حزبيّة، أثناء زيارته بلدته الدوير جنوبي لبنان، وقراءة الفاتحة عن روح والدَيه، ما أدّى إلى فقدانه الوعي.

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