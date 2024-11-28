النائب فضل الله: الجيش قدم الدم وكان الى جانب المقاومين وصوتنا لمصلحة للتمديد للعمداء بالجيش وكل القوى الامنية

اشار النائب حسن فضل الله، الى أن "الجيش قدم الدم وكان الى جانب المقاومين، واليوم عبّرنا عن موقفنا الى جانبه وصوتنا لمصلحته بأن لا يكون هناك شغور في قيادته، وقد صوتنا لمصلحة للتمديد للعمداء في الجيش وكل القوى الامنية".

ولفت الى أن "قرار الحرب بيد العدو الاسرائيلي، وعندما يعتدي علينا سنقاومه ولن يكون هناك اي مشكلة بين المقاومة والجيش ونحن نريد أن تبسط الدولة سلطتها على كل لبنان".