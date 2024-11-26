الجيش الاسرائيلي هدد سكان الناقورة: للاخلاء فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي

هدد الجيش الاسرائيلي سكان الناقورة في جنوب لبنان، زاعما أن "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".
وادّعى أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".
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