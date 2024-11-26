أكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن "عقد جلسة الحكومة اللبنانية يرتبط بموافقة إسرائيل على مشروع اتفاق وقف إطلاق النار"، موضحا انه " إذا لم يتأمن النصاب القانوني لجلسة الحكومة فسيعقد لقاء تشاوري للوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
وشدد المصدر على ان "القرار الأممي ١٧٠١ هو المرجعية الوحيدة لاتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ الاتفاق سيتم على مراحل وضمن فترة زمنية تمتد إلى 60 يوما"، مشيرا الى ان "لجنة خماسية ستراقب وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عند دخوله حيز التنفيذ".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر رسمي لبناني للجزيرة: القرار الأممي 1701 هو المرجعية الوحيدة لاتفاق وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.