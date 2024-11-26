مصدر رسمي لبناني للجزيرة: القرار الأممي 1701 هو المرجعية الوحيدة لاتفاق وقف إطلاق النار

أكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن "عقد جلسة الحكومة اللبنانية يرتبط بموافقة إسرائيل على مشروع اتفاق وقف إطلاق النار"، موضحا انه " إذا لم يتأمن النصاب القانوني لجلسة الحكومة فسيعقد لقاء تشاوري للوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

وشدد المصدر على ان "القرار الأممي ١٧٠١ هو المرجعية الوحيدة لاتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ الاتفاق سيتم على مراحل وضمن فترة زمنية تمتد إلى 60 يوما"، مشيرا الى ان "لجنة خماسية ستراقب وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عند دخوله حيز التنفيذ".