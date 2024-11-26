تحطّم طائرة في كوستاريكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحطمت طائرة صغيرة تقل ستة أشخاص قرب جبل “بيكو بلانكو” جنوب شرق العاصمة الكوستاريكية.

وقالت السلطات المعنية بالطيران المدني في كوستاريكا: “إن الطائرة من طراز “سيسنا 206 ستيشن إير”، وتمكن مسؤولو البحث والإنقاذ من العثور على حطامها على سفح الجبل، لكن لم يتم الكشف عن حالة الركاب أو هوياتهم، أو سبب الحادث.

وكانت الطائرة قد أقلعت من منطقة “تورتوجويرو” على الساحل الشمالي الكاريبي لكوستاريكا، وكانت في طريقها إلى العاصمة “سان خوسيه”.

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