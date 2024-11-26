اخبار العالم

تحطّم طائرة في كوستاريكا

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تحطّم طائرة في كوستاريكا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحطمت طائرة صغيرة تقل ستة أشخاص قرب جبل “بيكو بلانكو” جنوب شرق العاصمة الكوستاريكية.

 

وقالت السلطات المعنية بالطيران المدني في كوستاريكا: “إن الطائرة من طراز “سيسنا 206 ستيشن إير”، وتمكن مسؤولو البحث والإنقاذ من العثور على حطامها على سفح الجبل، لكن لم يتم الكشف عن حالة الركاب أو هوياتهم، أو سبب الحادث.

 

وكانت الطائرة قد أقلعت من منطقة “تورتوجويرو” على الساحل الشمالي الكاريبي لكوستاريكا، وكانت في طريقها إلى العاصمة “سان خوسيه”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا