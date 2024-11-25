الأرصاد الجوية: تأثير الكتلة الهوائية القطبية يستمر في لبنان حتى مساء الأربعاء

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، في نشرة الطقس المسائية، إلى أن "تأثير الكتلة الهوائية القطبية يستمر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع بعض التقلبات ودرجات حرارة باردة دون معدلاتها الموسمية (بين 8و10 درجات) حتى مساء الأربعاء حيث تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيًا".

وحذرت من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر، مع ملاحظة بأن معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.

وقالت إن الطقس المتوقع ليوم الثلاثاء غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق مع حدوث انفراجات واسعة، ويبقى التحذير من خطر الإنزلاقات على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1200 متر وما فوق.

أما طقس الأربعاء، فغائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية واحتمال أن تكون غزيرة أحيانًا خاصة شمال البلاد مع نشاط في سرعة الرياح يرتفع معها موج البحر (1.5 و2 متر)، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق على المرتفعات الشمالية، تنحسر الأمطار والثلوج مساءً ويبقى خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ارتفاع 1600 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى، لذا نحذّر من خطر من الإنزلاقات.

وطقس الخميس قليل الغيوم إجمالاً، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وانخفاض في نسبة الرطوبة.

أما طقس الجمعة فقليل الغيوم إجمالاً مع نسبة رطوبة منخفضة، وارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة.