النشرة: 7 شهداء في النبي شيت بقاعًا وسلسلة غارات إسرائيلية على الجنوب

أفاد مراسل النشرة في البقاع، عن سقوط 7 شهداء في غارة إسرئيلية على بلدة النبي شيت، في حين تستمر اعمال رفع الانقاض.
إلى ذلك، أفاد مراسل النشرة في الجنوب عن سلسلة غارات أدت إلى سقوط إصابات شملت الدوير، البابلية، الشرقية، النميرية، اكوثرية السياد، انصاريه، كفرتبنيت.
كما استهدفت غارات مناطق الغازية، عين بعال ومعركة.
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