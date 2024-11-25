إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس أركان لواء غولاني يطلب إنهاء مهامه بعد حادثة كمين حزب الله جنوبي لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن رئيس أركان لواء غولاني يطلب إنهاء مهامه بعد حادثة كمين حزب الله في جنوب لبنان الذي قُتل فيه قُتل برفقته الباحث الجيولوجي زئيف الرايخ وأُصيب خلاله قائد سرية بجروح خطيرة.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.