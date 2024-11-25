شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية لخالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

ينشر"الخليج 365" السيرة الذاتية للمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من مواليد 1959 محافظة القاهرة، وتولى منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة المهندس إبراهيم محلب في 26 فبراير 2014 ، كما تواجد في حكومة الدكتور حازم الببلاوى والتي تم تشكيلها في 16 يونيو 2013 كوزير للشباب والرياضة.

كما شغل المهندس خالد عبد العزيز مدير اللجنة المنظمة لكأس الأمم 2006، ورئيس المجلس القومى للشباب في حكومة الدكتور كمال الجنزورى، عقب ثورة 25 يناير، كما تولى مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2006، ومدير بطولة كأس العالم للشباب في 2009.

وشغل منصب المدير العام لصندوق التمويل الأهلي التابع لمجلس الوزراء قبل اختياره رئيس المجلس القومي للشباب كما أنه حمل عضوية الاتحاد المصري للتنس منذ 1996 وحتى عام 2000، وقبل أن يتولى عبد العزيز الحقيبة الوزارية للشباب شارك في عدة لقاءات مع الشباب خلال البرامج الحوارية التي نظمها المجلس القومي للشباب وله العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية والتي كان يساهم في تمويل بعضها صندوق التمويل الأهلي.

