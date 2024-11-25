ألمانيا.. ترشيح أولاف شولتس للمنافسة على منصب المستشار

ابوظبي - سيف اليزيد - قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات المبكرة في ألمانيا، يعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الاثنين، رسميا ترشيحه المستشار الحالي أولاف شولتس للمنافسة مجددا على منصب المستشار. وشولتس هو المرشح الثالث لمنصب المستشار في الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير المقبل، وذلك بعد أن أعلن التحالف المسيحي ترشيح زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس للمنافسة على المنصب، بينما أعلن حزب الخضر ترشيحه للنائب الحالي للمستشار روبرت هابيك.

وفي السابع من ديسمبر المقبل يعتزم المجلس التنفيذي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي إعلان زعيمة الحزب أليس فايدل مرشحة للمنافسة على منصب المستشار. وهذا يعني أنه للمرة الأولى في ألمانيا سيكون هناك أربعة مرشحين لمنصب المستشار في انتخابات عامة.