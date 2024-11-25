شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تصدر إنذارًا أصفر لمواجهة العواصف الثلجية وموجة البرد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الصين اليوم، إنذارًا باللون الأصفر للعواصف الثلجية، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تضرب أجزاءً من مناطق شمال شرق الصين.

وأوضح المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، أن العواصف الثلجية ستضرب أجزاءً من منطقة منغوليا الداخلية ومقاطعات هيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ، وذلك بدءًا من اليوم وحتى صباح الغد.

ولفت إلى أن أجزاءً من لياونينغ ستشهد تساقطًا للثلوج ما بين 20 - 25 ملم، متوقعًا سقوط أمطار على بعض المناطق في مقاطعات قويتشو وهونان وهوبي وأنهوي تصل إلى 280 ملليمترًا من الأمطار في الـ 24 ساعة المقبلة.

انخفاض 10 درجات مئوية في الصين



وجدد المركز إصدار الإنذار الأصفر لمواجهة موجة البرد اليوم، حيث ستشهد معظم أجزاء وسط وشمال الصين انخفاضًا في درجات الحرارة بمقدار 6 - 10 درجات مئوية خلال الأيام الأربعة المقبلة، داعيًا إلى اتخاذ الاحتياطات المتعلقة بالطرق والسكك الحديد والكهرباء والاتصالات.

وتمتلك الصين نظامًا للتحذير من الطقس مكونًا من أربعة مستويات، ويمثل اللون الأحمر المستوى الأكثر خطورة، ويأتي بعده البرتقالي والأصفر ثم الأزرق.