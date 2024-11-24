الوكالة الوطنية: دوي انفجار كبير في الخيام

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن سماع دوي انفجار هائل في مدينة الخيام. وفي وقت سابف استهدفت غارات وانفجارات وقصف مدفعي عنيف مجرى نهر الليطاني - منطقة الخردلي. وشهدت الخيام قصفا مدفعيا عنيفا وتمشيطا بالاسلحة الرشاشة.

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