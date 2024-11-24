بيان للنواب التغييريين حول قرار الجنائية الدولية باعتقال نتانياهو وغالانت: خطوة جدية نحو مواجهة الجرائم الفظيعة

اعتبر النواب التغييريون نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف، فراس حمدان وياسين ياسين، في بيان مشترك حول قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، أنه "يشكل لحظة حاسمة في مسار العدالة الدولية".

ولت النواب، الى أن "القرار الذي يتهمهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة، يمثل خطوةً جدية نحو مواجهة الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق الأبرياء".

ودانوا "بشدة كلّ الجرائم المروعة المرتكبة مِن هذين المجرمين الدوليين نتنياهو وغالانت التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين، والتي تمتد بوحشيتها إلى العدوان الغاشم على لبنان وشعبه. مع التشديد على أنّ هذه الأعمال ليست فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل تعبر عن ​سياسة​ ممنهجة للإبادة والتدمير".

ودعا النواب "جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بل والمجتمع الدولي ككل، إلى التحرك الفوري لاعتقال هؤلاء المجرمين في أي مكان تطأه أقدامهم. وإن الإفلات من العقاب لا يجب أن يكون خيارًا، والمحاسبة هي السبيل الوحيد لوقف هذه الجرائم".

وشددوا على أن "العدالة، عندما تُطبق على الأرض، تكون الطريق إلى السلام الحقيقي. فلا يمكن للعالم أن ينتظر العدالة السماوية بينما تستمر المعاناة على الأرض. العدالة الأرضية الناجزة هي السبيل لجعل هذا العالم مكانًا أكثر أمانًا للجميع".

وطالبوا "بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورًا"، مضيفين "شعبنا يعاني تحت وابل القصف والاعتداءات، ووقف هذه الحرب ليس فقط ضرورة إنسانية، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية على كل من يؤمن بالسلم والأمن".