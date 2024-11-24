شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابي: أكاذيب الإخوان تكشف عجزهم عن مواجهة وعى الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تستمر في نشر الأكاذيب والشائعات في محاولة فاشلة لزعزعة استقرار الوطن وإثارة الفتنة بين صفوف الشعب المصري، موضحا أن هذه الأكاذيب تهدف إلى تضليل الرأي العام والتشكيك في إنجازات الدولة ومؤسساتها.

وأشار الشهابي إلى أن الإخوان تعتمد على استراتيجية نشر المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتمدة على المبالغة والتشويه المتعمد للحقائق. وأضاف أن الجماعة تستغل الأزمات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، لتضخيمها وتحريض المواطنين ضد الدولة.

وشدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على أهمية وعي الشعب المصري ودوره الحيوي في التصدي لهذه الحملات المغرضة. كما دعا مؤسسات الإعلام الوطني إلى التصدي للأكاذيب وتقديم المعلومات الصحيحة بشفافية وسرعة.

واختتم الشهابي تصريحاته بأن الإخوان باتت مكشوفة أمام الشعب المصري الذي يدرك أهدافهم الخبيثة، مشيرًا إلى أن محاولاتهم لن تنجح في التأثير على وحدة الوطن واستقراره.