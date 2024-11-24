مديرية الدفاع المدني اعلنت عن المهمات جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، بان مهمات عناصر المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة منذ صباح اليوم السبت الواقع في ٢٣-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة :

محافظة بيروت :

البسطة

- استمرار عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في محلة فتح الله وقد بلغت الحصيلة حتى الساعة ١١ شهيدا و٦٨ جريحا واشلاء لعدد غير محدد من الشهداء.

ضاحية بيروت الجنوبية

- نقل جريح من الرويس إلى مستشفى الرسول الأعظم.

- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية في الشياح سوق الجمال.

- إخماد حريق مبنى في منطقة الشويفات.

- إخماد حريق شقة من مبنى سكني في منطقة الشياح شارع المصبغة.

- إخماد حريق ٣ شقق سكنية في منطقة الشياح.

- إخماد حريق اسلاك كهربائية في منطقة الشياح.

- إخماد حريق في منطقة السان تيريز.

محافظة بعلبك

فلاوى

- انتشال جثامين ٣ شهداء و جريح من تحت الأنقاض.

بوداي

- انتشال جثامين ٦ شهداء و جريح من تحت الأنقاض. توازياً إخماد حريق منزل في الموقع المستهدف نفسه.

حورتعلا

- سحب جريحين من تحت الأنقاض.

بريتال

- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض.

شمسطار

- انتشال جثامين ١٥ شهيداً و إستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

الحفير

- إخماد حريق مولادات كهربائية عدد(٢).

محافظة البقاع:

رياق

- انتشال اشلاء شهيد و سحب جريح من تحت الأنقاض ونقل اشلاء الشهيد إلى المستشفى.

قضاء البقاع الغربي

سحمر

- سحب جريحين من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً. ونقهما الى المستشفى.

- إخماد حريق منزل

- تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية.

محافظة النبطية

زفتا

- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية. توازياً إخماد حريق معرض سيارات في الموقع المستهدف نفسه.

محافظة الجنوب

المالكية

- انتشال اشلاء شهيد ونلقها إلى مستشفى جبل عامل.

مدينة صور

- انتشال جثماني شهيدين وسحب ٤ جرحى من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية على مطعم قرب الملعب البلدي، ونقل احد الشهيدين و٤ جرحى الى مستشفى جبل عامل. وفي الوقت نفسه إخماد حريق المطعم.

- إخماد حريق سيارة في ساحة القسم.

الحوش

- اعادة فتح الطريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية.

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.