السفارة الأميركية في لندن تستأنف عملها بعد إزالة طرد مريب

اشارت السفارة الأميركية في لندن في بيان، الى إنها استأنفت أنشطتها الطبيعية بعد أن فحصت السلطات المحلية طردا مريبا في محيطها وأزالته.

وذكرت السفارة بان "السفارة عادت إلى أنشطتها الطبيعية باستثناء إلغاء جميع المواعيد العامة المقررة اليوم 22 تشرين ثاني، السلطات المحلية فحصت وأزالت الطرد المريب خارج السفارة".

وفي وقت سابق، نفذت الشرطة تفجيرا محكما خارج السفارة.