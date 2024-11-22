مصادر الجديد: مصرف لبنان سيمدّد الاجراءات الاستثنائية في التعميمين 166 و158

افادت مصادر قناة "الجديد" بان مصرف لبنان سيمدّد الإجراءات الاستثنائية في التعميمين 166 و158، والتي تقضي بمضاعفة سحوبات المودعين مرّتين مطلع الشهر المقبل. وبحسب المصادر، فإن ذلك سيمكّن المودعين سحب 300 دولار بدل 150 و600 دولار بدل 300 و800 دولار بدل 400.
ولفتت المصادر الى ان مصرف لبنان يدرس فكرة رفع قيمة المبالغ المدفوعة للمودعين وفق التعاميم بشكل دائم بعد انتهاء الحرب.
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