ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3583 قتيلًا و 15244 مصابًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023 إلى 3583 قتيلًا و15244 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي أمس أسفرت عن 25 قتيلًا و121 مصابًا.

يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، مما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.

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