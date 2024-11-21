شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى يهنئ "اليماحى" برئاسة البرلمان العربى ويشدد على أهمية توحيد الصف والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمد أحمد اليماحي، بمناسبه توليه رئاسة البرلمان العربي، معربًا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه أعرب محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص شكره وتقديره إلى الوزير، على زيارته وتهنئته.

وثمن المستشار محمود فوزي، الدور البارز للبرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز علاقاته بفضل جهوده الملموسة على كافة الأصعدة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتوحيد الصف العربي وتعميق التعاون والتكامل بين الدول العربية، والتى تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد الجانبان حرصهم على تعزيز قنوات التواصل بين البرلمان العربي والوزارة، وأهمية تعزيز أواصر التعاون بينهما.

المستشار محمود فوزي ومحمد أحمد اليماحي