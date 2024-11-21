الجيش الإسرائيلي هدد بقصف مبنى في مدينة صور

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا جديدًا إلى "جميع السّكان المتواجدين في ​صور​، وتحديدًا في المبنى المحدّد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له"، زاعمًا "أنّكم تواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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