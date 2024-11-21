رئيس الصين يدعو لوقف للنار بغزة.. وللحشد لحل سياسي بأوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للعاصمة البرازيلية الأربعاء إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأعرب شي عن قلقه إزاء توسع النزاع في غزة، ودعا “إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أقرب وقت”.

وطالب شي الذي أتى كلامه أثناء اجتماعه مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى وضع حل الدولتين موضع التنفيذ و”بذل جهود متواصلة من أجل تسوية شاملة عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية”.

كما دعا الرئيس الصيني إلى حشد “مزيد من الأصوات” للعمل من أجل “حل سياسي” ينهي الحرب في أوكرانيا.

وقد طرحت بكين وبرازيليا خارطة طريق مشتركة للسلام في أوكرانيا أيدتها موسكو لكن كييف رفضتها.

وقال شي إنه يرغب في رؤية “مزيد من الأصوات ملتزمة بالسلام لتمهيد الطريق لحلّ سياسي في أوكرانيا”، بحسب شينخوا.

من جهته شدّد لولا الذي كان إلى جانب شي جين بينغ وقت إدلائه بهذه التصريحات على أهمية المبادرة الصينية البرازيلية، قائلاً “في عالم تنهشه النزاعات المسلحة والمنازعات السياسية، تضع الصين والبرازيل السلام والدبلوماسية والحوار في الصدارة”.

وقام الرئيس الصيني بزيارة دولة إلى البرازيل في أعقاب قمّة مجموعة العشرين في ريو التي حذّر خلالها من أن العالم يواجه مرحلة جديدة من “الاضطرابات”.

ولم تؤيّد الولايات المتحدة وأوروبا المقترح الصيني البرازيلي بشأن السلام في أوكرانيا، مشدّدةً على أن أيّ خطوة باتجاه السلام عليها أن تحظى بتأييد كييف.

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