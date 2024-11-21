شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب جنوب بنما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم، جنوب بنما.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الهزة وقعت على بعد 4.8 كيلومترات من جنوب غربي مدينة بوريكا، وعلى عمق 10 كيلومترات. زلازل بنما ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي، جراء الهزة.

كما لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.