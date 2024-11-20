الكرملين: بوتين مستعد للتفاوض بشأن أوكرانيا وتحقيق أهداف عمليتنا العسكرية أمر مهم

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء اتصالات والتفاوض بشأن أوكرانيا بمن في ذلك الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وأوضحت أن "روسيا لا تقبل تجميد الصراع في أوكرانيا وتحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة أمر مهم".

في وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن بوتين منفتح على مناقشة اتفاق بشأن أوكرانيا مع ترامب لكنه يستبعد تقديم تنازلات إقليمية كبيرة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن "روسيا قد تكون منفتحة على الانسحاب من مساحات صغيرة نسبيا في منطقتي خاركيف وميكولايف في شمال أوكرانيا وجنوبها".

ونقلت الوكالة عن مصادر روسية قولها إنه "قد يكون هناك مجال للتفاوض بشأن التقسيم الدقيق لمناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون الواقعة شرق أوكرانيا".

وشددت مصادر "رويترز"، على أن "بوتين متمسك بتخلي كييف عن طموحاتها الخاصة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه التوتر بين روسيا من جهة وأميركا وحلف الناتو من جهة أخرى بعد سماح الرئيس الأميركي جو بايدن لكييف بضرب الأراضي الروسية بواسطة الصواريخ الأميركية، في وقت يواصل فيه الجيش الروسي تقدمه في شرق أوكرانيا.

وبعد القرار الأميركي، وقع بوتين على وثيقة العقيدة النووية المحدثة التي توسع إمكانية استخدام السلاح النووي.