الجيش نعى الجندي عباس علي نحله: استشهد بغارة اسرائيلية على طريق برج الملوك – القليعة

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ، "الجندي الشهيد عباس علي نحله، الذي استشهد بتاريخ 20 /11 /2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي آلية للجيش اللبناني على طريق برج الملوك – القليعة في الجنوب، وفيما يلي نبذة عن حياته: من مواليد 29 /10 /1998 جديدة - مرجعيون. تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 1 /1 /2022. حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات. عازب".
واشارت الى أن "مراسم التشييع تحدد لاحقًا".
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