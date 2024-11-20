هوكشتاين التقى الرئيس السابق ميشال عون واطلعه على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار

استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين ترافقه السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وذلك في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي وسفير لبنان السابق في واشنطن غبريال عيسى.

وأطلع هوكشتاين الرئيس عون على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وتم استعراض بعض الافكار والمقترحات التي تعزّز حقوق لبنان في هذه المفاوضات ودور الجيش اللبناني المعوّل عليه كثيراً بعد وقف اطلاق النار.