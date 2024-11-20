بري يلتقي اليوم كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، في وقت لاحق من اليوم، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عين التينة.

ومن المقرر أن يلتقي بري للمرة الثانية المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين.

ويأتي ذلك بعد جولة لهوكشتاين إلى لبنان والتي من المقرر أن يغادر بعدها إلى تل أبيب لاستكمال المبحاثات بشأن مسودة وقف إطلاق النار في لبنان.

وكان قد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه لساعتين مع آموس هوكشتاين، أن "الوضع جيد مبدئياً زما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.