يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، في وقت لاحق من اليوم، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عين التينة.
ومن المقرر أن يلتقي بري للمرة الثانية المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين.
ويأتي ذلك بعد جولة لهوكشتاين إلى لبنان والتي من المقرر أن يغادر بعدها إلى تل أبيب لاستكمال المبحاثات بشأن مسودة وقف إطلاق النار في لبنان.
وكان قد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه لساعتين مع آموس هوكشتاين، أن "الوضع جيد مبدئياً زما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل".
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.
كانت هذه تفاصيل خبر بري يلتقي اليوم كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.