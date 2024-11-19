النشرة: شهداء في عين قانا وسلسلة غارات إسرائيلية على مناطق بالجنوب

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن غارات إسرائيلية استهدفت دبين، جبل صافي، الريحان، زوطر الشرقية ومدينة الخيام.

هذا، وأكد مراسل النشرة سقوط 3 شهداء في الغارة التي استهدفت بلدة عين قانا.

وأفاد عن غارة على حانين استهدفت ناحية مثلث مرجعيون ابل السقي الخيام.