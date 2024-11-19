شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد أمام اتصالات النواب: خطط التطوير تجعل البريد قبلة جميع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت داليا الباز، رئيس البريد المصرى، الاستمرار فى تفعيل منظومة التحول الرقمى لجميع مكاتب البريد فى كل الأقاليم المصرية، وتزويدها بجميع الخدمات الحكومية من شهر عقارى ومرور وأحوال مدنية لخدمة المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى التخفيف عن المواطنين، وتقديم جميع الخدمات فى أقرب الأماكن إليهم.

وقالت "الباز" خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدرى، إن هناك خطط تطوير شاملة نعكف على الانتهاء منها سيتم تنفيذها فى المرحلة المقبلة ستجعل البريد قبلة جميع المواطنين استمرار للسياسة التى ينتهجها البريد فى جذب عموم الشعب المصرى تحت مظلة وطنية خالصة.

وشددت "الباز" على أن البريد المصرى يستهدف تركيب 3 الاف ماكينة ATM بعموم محافظات الجمهورية بالمكاتب البريدية وبعدد من الأماكن التى تحتاج إلى خدمات مصرفية بريديه وغيرها، وأن ماكينات الـ ATM البريدية الحالية تخطت 1700 ماكينة موزعة على مستوى الجمهورية وسيكون هناك إعادة تفعيل لتركيب باقى الـ3 آلاف ماكينة المستهدفة.

وتابعت رئيس هيئة البريد، أنها تعمل فى القطاع المصرى ولديها خبرات على مدار 31 عاما، ولديها خطة طوحمة لمواجهة التحديات وتذليل العقبات للوصول بخدمات البريد إلى آفاق أكبر ترضى طموحات المصريين فى الجمهورية الجديدة.

من جانبه أكد النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن البريد المصرى هو قاطرة تنميه اقتصادية واجتماعية للدولة المصرية وحقق طفرة كبيرة نفتخر بها جميعًا والشارع والجميع بيتكلم ويشيد بالبريد.

وأضاف "بدوى" أن البعد الاجتماعى والدور الذى يقوم به البريد كبير من الأهمية لأنه يخدم السواد الأعظم من المواطنين وخاصة أرباب المعاشات والبسطاء واليوم يقدم 90% من الخدمات الحكومية للتيسير على المواطنين، مؤكدا أن الاستعداد لتقديم الدعم الكامل من البرلمان المصرى ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرئيس الهيئة القومية فى مهتمها الوطنية.

وأشار "بدوي" إلى أن داليا الباز أول رئيس امراة يتولى هذا المنصب، ويتماشى مع توجهات القيادة السياسية فى تمكين المرأة والكفاءات فى كافة المجالات، موضحا أن هناك تفاؤل كبير لما لها من خبرات متراكمة ونجاحات فى عدد من المجالات، وفى استمرار الطفرة التنموية والنجاحات التى يحققها البريد خلال الفترة الأخيرة.