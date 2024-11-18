رئيس وزراء ماليزيا: لن نعترف بإسرائيل وملتزمون بدعم نضال الفلسطينيين

أشار رئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم، الى انني "لن نعترف بإسرائيل وملتزمون بدعم نضال الفلسطينيين".
وكان قد لفت رئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم، في وقت سابق، الى ان "إسرائيل دولة بربرية ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل"، معتبرا انه "يجب أن يكون هناك إجماع بشأن طرد إسرائيل من منظمة الأمم المتحدة بسبب التهديد الذي تمثله للمنطقة والعالم أجمع".
وشدد ابراهيم، في كلمته، على "وجوب أن نكثف جهودنا جميعا لوضع حد للفظائع التي ترتكبها إسرائيل ومن أجل إعادة بناء غزة".
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