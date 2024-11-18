مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان.

وبحسب "وكالة فرانس برس" يدعو مشروع القرار وأعدته المملكة المتحدة وسيراليون، الافرقاء"إلى وقف الأعمال العدائية فورا والانخراط بحسن نية في حوار لتمكين الخطوات نحو وقف التصعيد، بهدف الاتفاق على وقف إطلاق النار على وجه السرعة في كل أنحاء البلاد".

وتدور حرب منذ نيسان 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقا.

واتُّهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.