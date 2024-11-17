من انضم إلى فريق ترامب حتى الآن؟

الرياص - اسماء السيد - أجرى دونالد ترامب العديد من التعيينات المثيرة للجدل في إدارته الجديدة، شملت قطاعات الصحة والدفاع والعدل.

فقبل عودته إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير كانون الثاني 2025، عين الرئيس المنتخب عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، مات غاتس، لمنصب المدعي العام.

وعين بيت هيغسيث مذيع في قناة فوكس نيوز وعسكري سابق في منصب وزير الدفاع. ويريد أن يكلف روبرت كينيدي بوزارة للصحة.

ويعد تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية أقل جدلا. بينما يعتقد أن يضطلع نصيره الملياردير إيلون ماسك بدور في تقليص التكاليف.

هذه هي الأسماء التي عينها في إدارته حتى الآن والأسماء التي يتوقع أن تتولى المناصب الشاغرة.

وسنبدأ بالحقائب الوزارية التي تتطلب موافقة مجلس الشيوخ. فإذا اعترض على التعيين أربعة أعضاء جمهوريين وجميع الأعضاء الديمقراطيين على شخص فإن تعيينه يعد لاغيا.

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وزير الخارجية: ماركو روبيو

وقع الاختيار على عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو ليتولى منصب وزير الخارجية. ويكون بذلك مستشار الرئيس الأساسي في الشؤون الخارجية، ويقود دبلوماسية البلاد ويمثلها في الخارج.

ويبلغ روبيو من العمر 53 عاما. وهو متشدد في مواقفه تجاه الصين. وعارض ترامب في انتخابات 2016 التمهيدية في الحزب الجمهوري، ولكنه تصالح معه فيما بعد.

وكان يسعى منذ فترة طويلة إلى تولي هذا المنصب، وإذ وافق مجلس الشيوخ على تعيينه، فإنه سيكون أول وزير للخارجية من أصول "لاتينية" في تاريخ الولايات المتحدة.

Reuters بيت هيغسيث مع ترامب

وزير الدفاع بيت هيغسيث

عين ترامب العسكري السابق ومذيع قناة فوكس نيوز بين هيغسيث، الذي لم يسبق له أن تولى أي منصب سياسي وزيرا للدفاع.

وكان تعيينه متوقعا مع استمرار الحرب في أوكرانيا وغزة.

وقال عنه ترامب: "لا أحد يكافح من أجل القوات مثله".

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المدعي العام: مات غيتز

لعل أكثر التعيينات تأثيرا على فترة ترامب الرئاسية الثانية هي الشخصية التي تتولى منصب وزير العدل.

فبعد علاقات متوترة مع الادعاء العام بقيادة جيف ساشنز ووليام بار خلال فترته الأولى، كان متوقعا من ترامب أن يختار شخصا يدين له بالولاء في منصب المدعي العام، يتعامل في وظيفته بأسلوب "هجومي".

وهذا ما فعله بتعيين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا مات غيتز. ومن المتوقع أن يكون ترسيمه في المنصب صعبا لأن العديد من الأعضاء في الحزبين ليسوا من أنصاره.

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وزارة الداخلية: دوغ بورغوم

أعلن ترامب في خطاب في مارالاغو أنه سيطلب من دوغ بورغوم حاكم نورث داكوتا تولي منصب وزير الداخلية.

ويعرف بورغوم بأنه مستثمر في البرمجيات باع شركته الصغيرة لميكروسوف في 2001، وشارك في الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري في 2024، وانسحب بعد فترة وجيزة، وساند ترامب ونال إعجابه بسبب شخصيته البعيدة عن الجدل وثروته الكبيرة.

وإذا تأكد تعيين بورغوم فإنه سيشرف على وكالة ملكفة بإدارة وحماية الأراضي الفديرالية والموارد الطبيعية.

Reuters روبرت كينيدي

وزارة الصحة: روبرت كينيدي

روبرت كينيدي محام متخصص في البيئة، من المعترضين على التطعيم، وهو ابن أخ الرئيس السابق جون كينيدي.

وسيشرف كينيدي، البالغ من العمر 70 عاما، وهو دون مؤهل طبي، على الهيئات الصحية الفديرالية، بما فيها تلك التي توافق على اللقاحات والمواد الصيدلانية.

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شؤون قدماء المحاربين: دوغ كولينز

أعلن ترامب على موقع تروث سوشال تعيين عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية جيورجيا دوغ كولينز وزيرا لشؤون قدماء المحاربين.

وكان كولينز مواليا لترامب عندما كان عضوا في الكونغرس من 2013 إلى 2021. وكان مدافعا شرسا عنه في محاكمة عزله.

وشارك في حرب العراق. ويشغل حاليا منصب المستشار الديني في قيادة القوت الجوية الأمريكية الاحتياطية. وترك كولينز الكونغرس من أجل الترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا التي ينحدر منها، ولكن دون جدوى.

Getty Images كريستي نوم

وزارة الأمن الداخلي: كريستي نوم

وقع الاختيار على حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نوم لتولي حقيبة وزارية مهمة تشرف على الأمن الأمريكي، بما فيها الحدود والتهديدات السيبرانية والإرهاب والطوارئ.

وتبلغ ميزانية الوزارة 62 مليار دولار وتشغل آلاف الموظفين، وتضم العديد من الوكالات، من بينها الجمارك وحماية الحدود ووكالة إدارة الطوارئ.

Getty Images ليندا ماكماهون

وزارة التجارة: ليندا ماكماهون

تشترك ليندا ماكماهون في قيادة فريق ترامب في المرحلة الانتقالية، وهي مرشحة لتمثيل الشركات الأمريكية وخلق مناصب العمل في الحكومة. وقد تولت منصب إدارة المؤسسات الصغيرة في فترة ترامب الأولى.

وهناك أسماء أخرى مرشحة لتولي المنصب من بينها بروك رولينز، وروبرت لايثيزر، ويلي لوفلير، سيدة أعمال ثرية كانت عضوا في مجلس الشيوخ.

Getty Images روبرت لايثزر

وزارة المالية: روبرت لايثزر

يعتقد أن ترامب يعتزم تعيين روبرت لايثيزر، من المعترضين على حرية التجارة، وقاد جرب الرسوم الجمركية على الصين عندما كان ممثلا للتجارة الأمريكية، في منصب وزير المالية.

ولكن هناك أربعة أسماء أخرى مرشحة للمنصب، من بينها سكوت بيسنت الملياردير والمستشار الاقتصادي للرئيس المنتخب، وجون بولسن واحد من كبار المانحين من عالم الاستثمارات المالية، والرئيس السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاي كليتون، والمعلق المالي في شبكة فوكس نيوز لاري كودلو الذي أشرف على المجلس الاقتصادي الوطني خلال فترة ترامب الأولى.

وإلى جانب 15 حقيبة وزارية، هناك مناصب أخرى مثل مدير مكتب التحقيقات الفديرالي أف بي آي، ومدير وكالة حماية البيئة. وتتطلب هذه المناصب أيضا موافقة مجلس الشيوخ.

وهناك مناصب في إدارة ترامب لا تتطلب موافقة مجلس الشيوخ. ولا يحتاج المرشحون لها، مثل إيلوك ماسك، إلى تحريات مماثلة.

Getty Images منافسة بين ماسك وراماسوامي

وزارة الفعالية الحكومية: منافسة بين ماسك وراماسوامي

يتوقع أن يقود الملياردير إيلون ماسك وزارة سماها دونالد ترامب الفعالية الحكومية. ويتنافس معه عليها فيفيك راماسوامي، أحد الحالمين بالرئاسة.

ويقول ترامب إن وزارة الفاعلية الحكومية، التي روج لها ماسك، سيكون لها دور استشاري "في تفكيك بيروقرطية الحكومة، وإزالة الإجراءات الزائدة، وتقليص النفقات وإعادة تشكيل الوكالات الفديرالية".

ولا يعرف بوضوح ما هي الإجراءات المطلوبة في الموافقة على تولي هذه المناصب.

Reuters توم هومان

مراقب الحدود: توم هومان

تكمن مهمة هذا المنصب في أنه يتحمل مسؤولية ترحيل الملايين من المهاجرين غير القانونيين التي تعهد بها ترامب في حملته الانتخابية.

وكان الشرطي هومان يتولى إدارة هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية خلال فترة ترامب الأولى. وعرف بسياسة صارمة في هذا القطاع.

وقال في يوليو تموز "سأقود أكبر قوة ترحيل عرفتها البلاد".

Getty Images لي زيلدن

مدير وكالة حماية البيئة: لي زيلدن

وافق لي ويلدن عضو الكونغرس عن ولاية نيويورك على قيادة وكالة حماية البيئة حسب تصريحه وتصريح ترامب. ولكن لابد من تأكيد مجلس الشيوخ على تعيينه.

وسيشرف بذلك على سياسة الولايات المتحدة المناخية.

وعندما كان عضوا في الكونغرس من 2015 إلى 2023 صوت زيلدن ضد توسيع عدد من السياسات المناخية. وسبق له أن قال إنه يعتزم "التراجع عن بعض الإجرءات" في اليوم الأول من توليه المنصب.

Getty Images إليز ستيفانيك

السفيرة لدى الأمم المتحدة إليز ستيفانيك

يتوقع أن تعين إليز ستيفانيك سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وتصدرت ستيفانيك عناوين الصحف في الولايات المتحدة بأسئلتها الحادة في لجان الكونغرس.

تتلطلب التعيينات في بعض المانصب السياسية موافقة مجلس الشيوخ، ولكن ترامب طالب بأن يسمح له رئيس المجلس المقبل بأن يجري التعيينات دون إجراءات التصويت التقليدية.

Getty Images جون راتكليف

منصب المخابرات والأمن القومي: جون راتكليف

اختار ترامب مديره السابق للمخابرات الوطنية عضو الكونغرس السابق عن ولاية تكساس، جون راتكليف لتولي منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي.

وقال ترامب إنه سيقيل مدير الأف بي أي كريس راي، الذي عينه في 2017، ولكن اختلف معه لاحقا. ويتوقع أن يعوضه في المنصب جيفري ينسن، الذي سبق أن عينه ترامب مدعيا عاما.

Getty Images تولسي غابارد

مديرة المخابرات الوطنية: تولسي غابارد

عين ترامب عضوة الكونغرس الديمقراطية السابقة عن ولاية هاواي، تولسي غابارد مديرة للمخابرات الوطنية.

شاركت الضابط السابقة في الجيش في حملة بيرني ساندرز ثم ترشحت للرئاسة في 2020 في الحزب الديمقراطي، ولكنها مالت إلى الحزب الجمهوري في السنوات الأخيرة.

Reuters مايك ولتز

مستشار الأمن القومي: مايك ولتز

وقع اختيار الرئيس المنتخب على عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، مايكل ولتز، ليكون مستشار الأمن القومي المقبل.

وفي بيان أصدره الثلاثاء للإعلان عن تعيين ولتز، أشار ترامب إلى أن ولتز أول عضو في القوات الخاصة الأمريكية ينتخب للكونغرس.

وسيساعد ولتز في تحديد موقف الولايات المتحدة من حروب إسرائيل وروسيا وأوكرانيا.

Getty Images ستيف ويتكوف

المبعوث الخاص للشرق الأوسط: ستيف ويتكوف

اختار ترامب المستثمر في العقارات ستيف ويتكوف لتولي مهمة المبعوث الخاص للشرق الأوسط.

وهو من أصدقاء ترامب المقربين، كان معه عندما تعرض لمحاولة اغتيال في ملعب الغولف في بالم بيتش في سبتمبر أيلول.

ووصفه ترامب بأنه "قيادي محترم في المال والأعمال وفي العمل الخيري، وإنه يضفي القوة والازدهار على كل مشروع يشرف عليه".

Getty Images مايك هاكابي

سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل: مايك هاكابي

سيكون حاكم أركنساو السابق مايك هاكابي سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، بينما تعهد ترامب بإنهاء النزاع القائم في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس المنتخب في بيان: "كان مايك موظفا عظيما في الدولة وحاكما وزعيما في العقيدة لسنين طويلة".

ويعد هاكابي من أشد المسؤولين دعما لإسرائيل، وسبق له أن رفض فكرة الدولتين لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

المحامي العام: دين جون سوير

اختار ترامب دين جون سوير لمنصب المحامي العام الأمريكي للإشراف ومباشرة المنازعات الحكومية في المحكمة العليا.

وسبق أن تولى سوير مهمة المحامي العام بالمحكمة العليا في ولاية ميزوري لمدة 6 سنوات. وعمل موظفا عند القاضي السابق في المحكمة العليا أنطونين سكاليا.

وتولى سوير الدفاع عن ترامب في العديد من القضايا، بما فيها قضية الحصانة في المحكمة العليا.

Getty Images سوزي وايلز

مديرة الديوان: سوزي وايلز

كانت سوزي وايلز رفقة مدير الحملة الانتخابية كريس لاسيفيتا العقل المدبر لانتصار ترامب على كامالا هاريس.

وتعرف مديرة الديوان بأنها أكبر مساعدي الرئيس، إذ تشرف على الأعمال اليومية وهي المسؤولة عن الموظفين.

وتبلغ وايلز من العمر 67 عاما. وعملت في الحزب الجمهوري لعقود من الزمن، من حملة رونالد ريغان الرئاسية الناجحة في 1980 إلى انتخاب ريك سكوت ورون دي سانتيس لمنصب حاكم فلوريدا.

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نائب مديرة الديوان: ستيفن ميلر

كان ستيفن ميلر مستشار ترامب المقرب وكاتب خطاباته منذ 2015، وقد اختاره نائبا لمديرة الديوان مكلفا بالسياسات.

ويرجح أنه سيعد خطة الترحيل الجماعي وتقليص عدد المهاجرين غير القانونيين.

وشارك ميلر أثناء فترة ترامب الأولى في صياغة سياسات الهجرة الأكثر صرامة.

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المستشار القانوني للبيت الأبيض: وليام ماكغينلي

قال ترامب إن المحامي الجمهوري وليام ماكغينلي سيتولى منصب مستشار البيت الأبيض.

"بيل محام ذكي ومقتدر، سيساعدني في تطوير مشروع أمريكا أولا بالكفاح من أجل نزاهة الانتخابات وضد استغلال قوة القانون".

وتولى ماكغينلي منصب الأمين العام للحكومة خلال فترة من رئاسة ترامب الأولى، وكان مستشار اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مكلفا بنزاهة الانتخابات في 2024.

Getty Images كارولاين ليفيت

المكلفة بالإعلام: كارولاين ليفيت

تبلغ من العمر 27 عاما، وقد أعجب ترامب بعملها مكلفة للإعلام لحملته الانتخابية، وسبق أن عملت مساعدة للمكلف بالإعلام في البيت الأبيض. وهي مرشحة لتكون المتحدثة باسم البيت الأبيض.