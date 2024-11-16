شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية الشيوخ: الشعب المصري قادر على تجاوز التحديات والحفاظ على وحدته والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن الشعب المصري دائما وأبدا لم يكن لديه تخوف من الخارج، إذ أن مصر لديها جيش قويا يستطيع ردع أى عدوان خارجي نحمد الله عليه جميعا، ولكن التخوف الحقيقي يكمن فى اختراق جبهتنا الداخلية والسلام الاجتماعي الذى يعيش فيه الشعب المصري بعد معاناته الشديدة أثناء حقبة الجماعة الإرهابية.

وأضاف "هلال" في تصريحه لـ"الخليج 365" أنه عندما نحكم على الواقع الذى نعيشه، علينا أن نستدعى مشهد 2011 إلى 2013 عندما انتهكت الدولة المصرية، وكنا على وشك ضياع الهوية المصرية ومحاولة اختطاف الهوية الوطنية، وعندما حرقت أقسام الشرطة وتم حصار المحكمة الدستورية العليا وعندما ألقت الأطفال من فوق الأسطح وعندما تم حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم تهميش مصر وتجرأت صعاليك على الدولة المصرية وعندما طردت مصر من الاتحاد الأفريقي وكل هذه المشاهد بجانب ما ارتكب ضد الشعب المصري أبشع الجرائم والقتل والترويع ومحاولة اختطاف جزء غال من الدولة المصرية وهى سيناء، ومحاولة إقامة إمارة بها، مشددا على أن كل ذلك شاهدناه بأعيننا فى الفترة من 2011 إلى 2013 ويمكن أن يكون هناك أجيال لم تلاحظ هذه الأمور فهم حاليا فى مرحلة الشباب ولذلك علينا أن نذكر أنفسنا وأبناءنا وأحفادنا بهذا التاريخ من قبيل تقييم ما وصلنا إليه والنظرة إليه بنظرة موضوعية، فالأمن الذى نعيش فيه حاليا كان له مردود إيجابي على الاستثمار والاقتصاد.

وأوضح أنه بالفعل هناك بعض التحديات ولكن نرى جميعا كم التحديات المحاطة بكل حدودنا فلا يوجد دولة فى العالم حدودها كلها مهددة، ولكن الدولة المصرية قوية وصامدة بقياداتها وشعبها قادرين على التصدى لهذه التحديات وقد مررنا بتحديات عديدة مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وغيرها، ولكن وسط كل ذلك نبنى جمهورية جديدة، وكيف أصبحت رقم مهم فى معادلة حل كافة القضايا الإقليمية.

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يراهن على الشعب المصري بأنه قادر على التصدى للتحديات والحفاظ على وحدته الداخلية وسلامه المجتمعى ومجابهة أي تحدى يواجهه.