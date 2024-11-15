حنكش: انتصار الدولة يكون بحصر السلاح بيد الجيش ولا أحد يحمي "حزب الله" والشيعي إلا الدولة

رأى عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النّائب ​الياس حنكش​، أنّه "لا يمكن للبنانيّين أن يبنوا دولةً بوجود سلاح غير شرعي"، مشدّدًا على أنّ "إنقاذ لبنان يبدأ بوقف هذه الحرب". وأشار إلى أنّ "الحياد أساسي ويجب ألّا نتّجه نحو صراعات لا علاقة لنا فيها، والغرب وأميركا والعرب هم بلاد الامتداد الطّبيعي للبنان، وليس أن نؤدّي مصلحة إيران".

ودعا، في حديث إلى قناة الـ"LBCI"، إلى "عقد مؤتمر وطني تُطرح فيه هواجس اللّبنانيّين كافّة، لبناء وطن جديد، ولدينا فرصة اليوم للعبور نحو دولة سياديّة مستقلّة ومزدهرة"، معتبرًا أنّ "أكبر نصر للدّولة يكون بحصر السّلاح بيد الجيش اللبناني، وألّا أحد يحمي "حزب الله" والشّيعي إلّا الدّولة اللّبنانيّة".

وشدّد حنكش على أنّ "علينا أن نجد طرقًا للخروج ممّا أوقعنا فيه "حزب الله"، وهو لا يملك حتّى خطّة"، مبيّنًا أنّ "الإيراني يفاوض لتحسين شروطه و"حزب الله" ورقة بيده، وهناك فريق أدرك أنّ إيران تخلّت عنه".