رأى عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النّائب الياس حنكش، أنّه "لا يمكن للبنانيّين أن يبنوا دولةً بوجود سلاح غير شرعي"، مشدّدًا على أنّ "إنقاذ لبنان يبدأ بوقف هذه الحرب". وأشار إلى أنّ "الحياد أساسي ويجب ألّا نتّجه نحو صراعات لا علاقة لنا فيها، والغرب وأميركا والعرب هم بلاد الامتداد الطّبيعي للبنان، وليس أن نؤدّي مصلحة إيران".
ودعا، في حديث إلى قناة الـ"LBCI"، إلى "عقد مؤتمر وطني تُطرح فيه هواجس اللّبنانيّين كافّة، لبناء وطن جديد، ولدينا فرصة اليوم للعبور نحو دولة سياديّة مستقلّة ومزدهرة"، معتبرًا أنّ "أكبر نصر للدّولة يكون بحصر السّلاح بيد الجيش اللبناني، وألّا أحد يحمي "حزب الله" والشّيعي إلّا الدّولة اللّبنانيّة".
وشدّد حنكش على أنّ "علينا أن نجد طرقًا للخروج ممّا أوقعنا فيه "حزب الله"، وهو لا يملك حتّى خطّة"، مبيّنًا أنّ "الإيراني يفاوض لتحسين شروطه و"حزب الله" ورقة بيده، وهناك فريق أدرك أنّ إيران تخلّت عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: انتصار الدولة يكون بحصر السلاح بيد الجيش ولا أحد يحمي "حزب الله" والشيعي إلا الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.