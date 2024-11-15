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برلمانية: حرب الشائعات الموجهة ضد مصر تستهدف التشكيك فى إنجازات الدولة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود العمرى

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 05:00 م

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تواجه حربًا جديدة من خلال إطلاق عدد من الشائعات للنيل من الدولة المصرية وزعزعة استقرارها، مؤكدة أن هذه الحرب بائسة ولن تنال من عزيمتنا، وانتمائنا، وحبنا لوطننا.

وأضافت "خطاب"، في بيان لها، أن هناك قلة من الداخل والخارج تبث شائعات بهدف التشكيك في إنجازات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن القيادة المصرية واعية تمامًا لهذه التحركات التي تهدف إلى تصدير حالة من الإحباط في نفوس المصريين.

وأضافت خطاب قائلة: "كل هذه المحاولات فاشلة، لأن المصريون مطلعون جيدًا على كافة الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الأخيرة".

وأشارت "خطاب"، إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، وأن هذه التحديات بدأت مع تفشي فيروس ، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ووصولًا إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية والحروب الإقليمية، إلا أن مصر تظل قوية وصامدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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