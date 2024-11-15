فرانس برس عن مصدر قضائي فرنسي: محكمة تأمر بالإفراج عن اللبناني جورج عبد الله

افادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر قضائي، بأن "محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني جورج عبد الله".

ووافقت محكمة فرنسية على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المسجون منذ 40 عاما بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أجنبيين، كما أفادت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب وكالة فرانس برس، مشيرة الى انها ستستأنف القرار.

وقالت النيابة في بيان إن "محكمة تنفيذ الأحكام، وبقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبدالله على إفراج مشروط ابتداء من 6 كانون الأول المقبل بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها".

وأوضح محامي عبدالله، جان لوي شالانسيه لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة الجمعة ليس مشروطا باتخاذ مثل هذا القرار من قبل الحكومة، مرحبا "بانتصار قضائي وسياسي".