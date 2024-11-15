الدفاع التركية: تحييد 12 عنصرًا من "بي كي كي" بعمليات شمالي العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، "تحييد 9 عناصر من تنظيم "بي كي كي"، في منطقتَي كارة وهاكورك شمالي العراق".
وأشارت في بيان ثان، إلى "تحييد 3 عناصر من التّنظيم، بعمليّات جرت في منطقتَي درع الفرات وغصن الزّيتون شمال سوريا"، مؤكّدةً أنّ الجيش التّركي "سيواصل عمليّات مكافحة الإرهاب دون هوادة".
وكانت قد كشفت الوزارة أمس، أنّ "القوّات المسلّحة التّركيّة تمكّنت من تحييد 48 عنصرًا من تنظيم "بي كي كي"، خلال العمليّات العسكريّة الّتي أجرتها شمالي العراق وسوريا، خلال الأسبوع الأخير".
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