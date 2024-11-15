استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفداً من جمعية فرح العطاء برئاسة مارك طربيه، بحضور النائب ملحم خلف. وقدّم الوفد مشروعاً لمساعدة عدد من عائلات العسكريين النازحين في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من جمعية "فرح العطاء" قدّم لقائد الجيش مشروعاً لمساعدة عدد من عائلات العسكريين النازحين بظل العدوان الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.