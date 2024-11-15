الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا اعترضنا بعضها وسقطت أخرى

أعلن الجيش الإسرائيلي، انه "رصدنا إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا اعترضنا بعضها وسقطت أخرى".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إصابة 3 أشخاص في موقع بناء في خليج حيفا إثر الدفعة الصاروخية الأخيرة من لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.