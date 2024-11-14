شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز محاور عمل المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا بتنمية الإنسان المصرى، وفى هذا الإطار جاءت مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، وتعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، وجاءت أبرز محاور عمل المبادرة الرئاسية:

التعليم: بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

الصحة: بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية.

الرياضة: من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية.

الثقافة: بتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

تأمين فرص العمل: بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.