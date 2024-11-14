الجيش الإسرائيلي زعم إطلاق حزب الله صواريخ من قاعدة مهجورة للجيش اللبناني في أنصار بالجنوب

زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بأن حزب الله أطلق قذائف صاروخية من جنوب لبنان باتجاه حيفا وذلك من "داخل قاعدة مهجورة للجيش اللبناني في منطقة أنصار"، مع الإشارة إلى أنه كان قد كتب في بلاغه أن القاعدة في "منطقة عنجر" التي لا تتواجد في الجنود وأعاد تعديل النص.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "بعد عدة ساعات من عملية الإطلاق أغارت طائرات حربية على المنصة الصاروخية ودمرتها".