شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قمر اصطناعي صيني للكشف عن ملوحة المحيطات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين اليوم قمرًا اصطناعيًا جديدًا للكشف عن ملوحة المحيطات إلى الفضاء، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال الصين.

وأعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أن القمر الاصطناعي أُطلق باستخدام صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-4 بي واي53)، ودخل بنجاح المدار المخطط له مسبقًا. الأقمار الاصطناعية للكشف عن ملوحة المحيطات وأشارت إلى أن القمر سيعزز قدرات الصين للكشف بدقة عالية عن ملوحة المحيطات، وتحسين جمع البيانات حول ديناميات المحيطات والعوامل البيئية، وتعزيز دقة منتجات التنبؤ البحرية الصينية.



وأضافت الهيئة أن القمر الاصطناعي سيدعم تنبؤات البيئة البحرية، وتنبؤات البيئة الإيكولوجية، ورصد دورة المياه، والتنبؤ المناخي قصير الأجل، وأبحاث تغير المناخ العالمي.

إلى جانب توفير بيانات مهمة للتطبيقات في الفلاحة والتخفيف من حدة الكوارث والأرصاد الجوية وغيرها من الصناعات ذات الصلة.