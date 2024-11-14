الجيش: تعرّض طوافة تابعة للقوات الجوية بالقليعات لحادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي على علو منخفض

اعلنت قيادة الجيش "تعرض طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي على علو منخفض، ما أدى إلى تعرض أحد أفراد طاقمها لإصابة طفيفة وحالته مستقرة".

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