رئيس الطاقة النووية الإيرانية: أي قرار يشكل تدخلا ضد برنامج طهران النووي سيقابل بإجراءات مضادة فورية

شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريح له، على ان أي حل لبرنامج إيران النووي يقوم على التدخل في شؤونها الداخلية أو طرح مشروع قرار ضدها سيُقابَل برد فوري.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس في طهران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لإجراء مباحثات مفصلية بشأن برنامج طهران النووي.

وذكرت وكالة "إرنا" أن "رافايل غروسي الذي وصل إلى طهران الليلة الماضية على رأس وفد للتفاوض مع كبار المسؤولين النوويين والسياسيين في البلاد، التقى وزير الخارجية عباس عراقجي".

ومن المقرر أن يلتقي غروسي خلال زيارته لطهران، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.