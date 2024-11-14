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زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب شمال تشيلي

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واس - سانتياجو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب شمال تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، إقليم أنتوفاغاستا شمال تشيلي.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 32 كيلومترًا من مدينة أولاغوي الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 137.4 كيلومترًا.
ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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