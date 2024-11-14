شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب شمال تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، إقليم أنتوفاغاستا شمال تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 32 كيلومترًا من مدينة أولاغوي الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 137.4 كيلومترًا.

ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.