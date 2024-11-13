الجيش الاسرائيلي هدد السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية تحديدا في حارة حريك والغبيري

هدد الجيش الاسرائيلي "جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حارة حريك والغبيري".

وزعم انكم "تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني".

وادّعى أن "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".