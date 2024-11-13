الجيش الاسرائيلي زعم مهاجمة مستودعات أسلحة ومقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية

زعم الجيش الاسرائيلي مهاجمة مستودعات أسلحة ومقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية خلال الساعات الماضية. وادعى الجيش الاسرائيلي ان "طائرات حربية هاجمت الليلة الماضية بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات مستودعات أسلحة ومقرات قيادة تابعة لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت".

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